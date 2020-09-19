Beşiktaş'a evinde 85'inci dakikada Antalyaspor şoku

Beşiktaş Süper Lig'in 2. haftasında evinde Antalyaspor'u konuk etti. Maça ağırlığını koyan Beşiktaş oynadığı iyi futbola rağmen Antalyaspor ile 1-1 berabere kaldı. Beşiktaş'a galibiyeti getiren golü Larin kaydetti.

349 GÜN SONRA İLK 11'DE

Beşiktaş'ta uzun süren sakatlığından dönen Dorukhan Toköz uzun süre sonra ilk 11'e döndü.

Süper Lig'in 2. haftasında Fraport TAV Antalyaspor'u konuk eden Beşiktaş'ta Sergen Yalçın yokluğunda takımın başında görev yapan yardımcı antrenör Murat Şahin, Trabzonspor maçına göre tek değişiklik yaptı.

Şahin, Trabzonspor maçında sakatlanan Oğuzhan Özyakup'un yerine kadroda Dorukhan Toköz'e yer verdi.

Kalede Ersin Destanoğlu'nu görevlendiren Şahin, savunmada Necip Uysal, Domagoj Vida, Welinton, Nskala'yı oynattı. Orta sahada Bernard Mensah, Atiba Hutchinson, Dorukhan Toköz, Tyler Boyd ve Ajdin Hasic'i görevlendiren Şahin, forvette ise Cyle Larin'e şans tanıdı.

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi sonucunun pozitif çıkmasının ardından Trabzonspor maçında siyah-beyazlı ekibin başında sahada yer alan yardımcı antrenör Murat Şahin, Antalyaspor maçında da kulübede görev yaptı.

Dorukhan Toköz, 349 gün sonra ilk 11'de Beşiktaş'ın genç futbolcularından Dorukhan Toköz, 349 gün sonra ilk onbirde kendine yer buldu.

Geçen sezonun 7. haftasında 6 Ekim 2019 tarihinde Vodafone Park'ta oynanan Aytemiz Alanyaspor maçında sakatlanarak uzun süre sahalardan uzak kalan Dorukhan Toköz, Fraport TAV Antalyaspor maçıyla birlikte yeniden başlangıç kadrosunda yer aldı.

BEŞİKTAŞ'TA YENİ TRANSFER İLK KEZ KADRODA

Beşiktaş'ın yeni transferlerinden Montero, ilk kez Antalyaspor maçı ile birlikte kadroya girdi.

Siyah-beyazlı ekibin Atletico Madrid'den kiraladığı Francisco Montero, lisansının çıkartılmasının ardından Antalyaspor maçı kadrosuna alındı.

Geçen hafta işlemlerinin yetişmemesi gerekçesiyle lisansı çıkartılamayan ve Trabzonspor deplasmanında kadroya alınmayan İspanyol savunmacı, Antalyaspor maçıyla birlikte ilk kez resmi bir karşılaşmada kadroya girdi.

NECİP UYSAL'DAN 74 MAÇ SONRA BİR İLK

Beşiktaş’ın Antalyaspor’u ağırladığı karşılaşmanın 33. dakikasında hücuma katkı veren ve kafa pasıyla Larin’e asist yapan Necip Uysal, 75 maç aradan sonra gol katkısında bulundu.

Beşiktaş’ın Antalyaspor’u konuk ettiği mücadelenin 33. dakikasında siyah-beyazlı ekip Larin’in golüyle 1-0 öne geçerken, golün asistini yapan Necip Uysal, tam 75 lig haftasından sonra asist sevinci yaşadı. Gökhan Gönül’ün ayrılması ve Douglas’ın kadro dışı bırakılması sonrasında sağ bekte görev yapan tecrübeli oyuncu, Trabzonspor maçında iyi bir performans sergilemiş ve Antalyaspor mücadelesinde de ilk 11’deki yerini korumuştu. Necip Uysal en son 7 Nisan 2018 tarihinde oynanan ve Beşiktaş’ın 5-1 kazandığı Göztepe mücadelesinin 64. dakikasında Tosic’in skoru 3-0 yaptığı golün asistini yapmıştı.