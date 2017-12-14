Beşiktaş'a müthiş teklif ! 3 maç 3 milyon...

Kupa 1’deki grup maçlarında galibiyet başına 1.5 milyon Euro gelir elde eden Siyah-Beyazlılar, bu öneriyi kabul etmesi halinde 3 maç için 3 milyon Euro kazanacak.

Devler Ligi’nde bu sezon elde ettiği başarılı sonuçlarla adını tüm dünyaya duyuran Siyah- Beyazlılar, ek olarak kasasını da doldurmuştu.

G Grubu’nda çıktığı 6 karşılaşmadan 4 galibiyet ve 2 beraberlikle ayrılarak 7 milyon Euro’luk performans bedelini kapan, ek olarak üst tur biletini elde etmesi sebebiyle 6 milyon Euro’yu da kasasına koyan Beşiktaş’ın; pazarlama gelirleri ve ayak bastı parasıyla kazancı, 50.7 milyon Euro’yu bulmuştu.

Şampiyonlar Ligi’nde önemli başarılar elde etmesinin ardından bilinirliği artan Kartal, bu durumu maddi gelire çevirme fırsatı yakaladı.

Orman karar verecek



Spor Toto Süper Lig’in Ocak ayında ara döneme girmesi sonrasında devre arası kampını Antalya’da yapmanın hesaplarını yapan Kara Kartal’a, Katar’dan 3 hazırlık maçı teklifi geldi.

Bu ülkede düzenlenecek mini turnuvada yer alması için Beşiktaş Yönetimi’ne, 3 milyon Euro’luk (13.5 milyon TL) önerinin iletildiği bildirildi.

Başkan Fikret Orman’ın, bu teklife teknik direktör Şenol Güneş’le yapacağı değerlendirmenin ardından karar vereceği belirtildi.

Kupa 1’deki grup maçlarında galibiyet başına 1.5 milyon Euro gelir elde eden Siyah- Beyazlılar, bu öneriyi kabul etmesi halinde oyun başına 1 milyon Euro elde edecek.

Çin seferinden sonra Katar...



Siyah-Beyazlılar, yeni sezon öncesinde globalleşme projesi kapsamında Çin’in yolunu tutmuştu. Kara Kartal, Çin’in Zhuhai Kenti’nde Almanya Bundesliga ekibi Schalke 04’le hazırlık maçına çıkmıştı

Başkan Fikret Orman, 3-2 sona eren maçın ardından Uzak Doğu’ya açılımlarının süreceğini ve sırada; Endonezya, Pakistan ve İran gibi ülkeler olduğunu da belirtmişti.