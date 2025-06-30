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Beşiktaş'a transferi iptal olmuştu: Osayi-Samuel'in yeni adresi belli oldu

Beşiktaş'a transferi iptal olmuştu: Osayi-Samuel'in yeni adresi belli oldu
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Beşiktaş'a transferi son anda iptal olan Osayi-Samuel'in yeni takımı belli oldu.

Süper Lig'de sezonun sona ermesiyle birlikte gözler transfere çevrilmişti. Fenerbahçe ile sözleşmesi biten Bright Osayi-Samuel'in de geleceği belirsizliğini koruyordu.

BEŞİKTAŞ'A TRANSFERİ DURMUŞTU

Sarı - lacivertlilerin ezeli rakibi Beşiktaş ile görüşen ve anlaşmaya varan Nijeryalı futbolcunun transferi son anda durdurulmuştu.

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, "Osayi-Samuel'in babasının son anda değişen anlamsız istekleri nedeniyle transferi durdurma kararı aldık. Karşı taraftan haber bekliyoruz. Daha önce konuştuğumuz şartlarımıza uyarsa gelir, aksi takdirde alternatiflerimiz hazır." ifadelerini kullanarak anlaşmanın askıya alındığını duyurmuştu.

YENİ ADRESİNİ DUYURDULAR

Siyah - beyazlılara gitmeyen deneyimli futbolcunun yeni adresini İngiliz basını duyurdu.

Telegraph'ın haberine göre Championship ekibi Birmingham, Osayi-Samuel ile prensip anlaşmasına vardı.

Haberin devamında 27 yaşındaki futbolcunun, İngiliz ekibinin bu sezonki planlamasında önemli yer tutacağının altı çizildi.

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Etiketler süper lig Osayi Samuel Fenerbahçe Beşiktaş
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