Beşiktaş'ı korkutan ihtimal !

Son iki sezonda şampiyon olan ve Şampiyonlar Ligi’nde de başarılı sonuçlar alan Beşiktaş’ı seneye çok zor günler bekliyor. Şampiyonlar Ligi’nde iki sezonda 100 milyon euroya yakın (Yaklaşık 500 milyon lira) bir gelir elde eden Beşiktaş, 2 şampiyonluk için de diğer takımlardan farklı olarak ekstradan 34 milyon lira kazanarak kasasını doldurdu.

EN AZINDAN 2. OLMAK ZORUNDA

Kara Kartal şu anda ligde 4. sırada. Kalan 3 haftada şampiyonluk şansı zor görünse de Beşiktaş maddi açıdan sıkıntı yaşamamak için en azından Şampiyonlar Ligi’ne katılmak bunun için de ikinci olmak zorunda. Son 3 maçta Siyah-Beyazlı takım hedefine ulaşamazsa Şampiyonlar Ligi’ne katılamadığı için 50 milyon euroya yakın (Yaklaşık 250 milyon lira) bir kayıp yaşayacak.

AVRUPA LİGİ’NDE GELİR DÜŞÜK

Avrupa Ligi’nde gelirler çok düşük. Şampiyonluğa ulaşan bir takım yaklaşık 12 milyon euro kazanıyor. Yani Beşiktaş seneye Avrupa Ligi’nde şampiyon bile olsa, Devler Ligi’nde kazanacağı paranın 4’te birini bile alamıyor. Beşiktaş şampiyon olamazsa ve geçen yıldan daha düşük puan topladığı için 20 milyon liralık bir kayıp da buradan yaşayacak. Tüm bu kayıplar, Beşiktaş’ın seneye güçlü bir takım kurma planını da olumsuz etkileyecek.

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