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Beşiktaş'ın Dortmund kadrosu belli oldu

Beşiktaş'ın Dortmund kadrosu belli oldu

UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu ilk maçında yarın Almanya temsilcisi Borussia Dortmund'u ağırlayacak Beşiktaş'ın kamp kadrosu açıklandı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Sergen Yalçın'ın belirlediği isimler şöyle:

Ersin Destanoğlu, Mert Günok, Valentin Rosier, Rıdvan Yılmaz, Francisco Montero, Josef De Souza, Kevin N'Koudou, Salih Uçan, Michy Batshuayi, Oğuzhan Özyakup, Gökhan Töre, Can Bozdoğan, Atiba Hutchinson, Mehmet Topal, Miralem Pjanic, Cyle Larin, Rachid Ghezzal, Necip Uysal, Fabricio N'Sakala, Welinton Souza, Kenan Karaman.

Etiketler Beşiktaş beşiktaş kadro
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