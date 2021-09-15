Beşiktaş'ın Dortmund karşısındaki 11'i belli oldu

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Beşiktaş'ın ilk maçında Alman devi Borussia Dortmund'u konuk ettiği maçın 11'leri belli oldu.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Beşiktaş, Borussia Dortmund ile karşı karşıya geliyor. Süper Lig’de Sergen Yalçın’la müthiş bir çıkış yakalayan siyah-beyazlı ekip, Dortmund karşısında yükselişini sürdürmek istiyor. Pandemi koşulları sebebiyle yarı kapasite için satılan biletlerin tamamını tüketildi. Vodafone Park'ta saat 19.45'te başlayacak müsabakayı İspanyol hakem Mateu Lahoz yönetecek

BEŞİKTAŞ-BORUSSİA DORTMUND MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Beşiktaş-Borussia Dortmund Şampiyonlar Ligi maçı 15 Eylül Çarşamba akşamı saat 19:45'te başlayacak. Vodafone Park'ta oynanacak olan mücadele Exxen platformu üzerinden yayınlanacak. Mücadelede İspanyol hakem Antonio Mateu Lahoz düdük çalacak.

İLK 11'LER

Beşiktaş: Ersin, Rosier, Welinton, Montero, N'Sakala, Josef, Ghezzal, Atiba, Pjanic, Larin, Batshuayi

Borussia Dortmund: Kobel, Meunier, Akanji, Hummels, Guerreiro, Bellingham, Dahoud, Brandt, Reus, Malen, Haaland