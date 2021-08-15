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Beşiktaş'ın ilgilendiği Diego Costa'yı resmen açıkladılar

Beşiktaş'ın ilgilendiği Diego Costa'yı resmen açıkladılar

Brezilya ekibi Atletico Mineiro, Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş'ında ilgilendiği golcü futbolcu Diego Costa'yı transfer etti

Brezilya'nın Atletico Mineiro takımı, golcü futbolcu Diego Costa'yı renklerine bağladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, serbest oyuncu statüsündeki Brezilya asıllı İspanyol santrforla sözleşme imzalandığı belirtildi.

Beşiktaş'ın da ilgilendiği öne sürülen 32 yaşındaki Costa, son olarak forma giydiği Atletico Madrid'den geçen yılın sonunda ayrılmıştı.

Etiketler Diego Costa transfer
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