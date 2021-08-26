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Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipleri belli oldu

Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipleri belli oldu

Şampiyonlar Ligi grup aşaması etabı kura çekimi bu akşam İstanbul'da gerçekleşiyor. Temsilcimiz Beşiktaş'ın rakipleri belli oldu.

Canlı kura çekimi:

A Grubu: Manchester City, PSG, Leipzig

 B Grubu: Atletico Madrid, Liverpool, Porto

C Grubu: Sporting, Dortmund, Ajax, Beşiktaş

D Grubu: Inter, Real Madrid, Shakhtar

E Grubu: Bayern Münih, Barcelona, Benfica

F Grubu: Villarreal, Manchester United, Atalanta, Young Boys

G Grubu: Lille, Sevilla, Salzburg

H Grubu: Chelsea, Juventus, Zenit

Chelsea'nin İngiltere Premier Lig'i ilk 4 içerisinde bitirmesinin ardından Süper Lig şampiyonu Beşiktaş, doğrudan Şampiyonlar Ligi'ne katılma hakkı kazandı.

Şampiyonlar Ligi'nde kura çekilişinin ardından grup maçları 14-15 Eylül 2021 tarihlerinde başlayacak, 7-8 Aralık 2021 tarihlerinde tamamlanacak.

İşte Devler Ligi'nde torbalar:

1. Torba: Chelsea, Manchester City, Bayern, Atletico, Villarreal, Inter, Lille, Sporting

2. Torba: Barcelona, Real, ManU, Juventus, PSG, Liverpool, Sevilla, Borussia Dortmund

3. Torba: Ajax, Leipzig, Shakhtar Donetsk, Porto, Salzburg, Atalanta, Zenit, Benfica

4. Torba: Beşiktaş, Club Brugge, Dinamo Kiev, Milan, Young Boys, Malmö, Wolfsburg, Sheriff

Etiketler beşiktaş devlet ligi rakip
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