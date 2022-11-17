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  4. Beşiktaş'ın yapamadığını Adana Demirspor yapıyor: Dünyaca ünlü yıldız imza atıyor

Beşiktaş'ın yapamadığını Adana Demirspor yapıyor: Dünyaca ünlü yıldız imza atıyor

Beşiktaş'ın yapamadığını Adana Demirspor yapıyor: Dünyaca ünlü yıldız imza atıyor
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Sergen Yalçın döneminde Beşiktaş'ın çok istediği hatta bedelsiz olarak kadrosuna katmaya çok yakın olduğu Hulk'u Ahmet Nur Çebi veto edince yıldız oyuncu için bomba bir iddia ortaya atıldı.

Adana Demirspor, Beşiktaş'ın yapamadığı yapıp Hulk'u renklerine bağlamaya çok yakın! Başkan Murat Sancak'ın geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, Hulk ile ilgilendiklerini fakat net bir şeyin olmadığını söylemesinin ardından detaylar ortaya çıktı.

CANLI YAYINDA AÇIKLADI: SON AŞAMADALAR

Radyospor'a konuk olan tecrübeli teknik direktör Mehmet Altıparmak, "Adana Demirspor'un hedefinde çok büyük bir yıldız var. O isim Hulk. Adana Demirspor'un bu transferde son aşamada olduğunu duydum." dedi.

SOSYAL MEDYADA İNANAMADILAR

Bu açıklamanın ardından dört büyük takımın taraftarı adeta büyük şaşkınlık yaşadı. Hala daha üst seviyede futbol oynayan ve çıktığı maçlarda gol yağdıran Hulk'un Adana Demirspor'a transfer oluyor olması moralleri bir hayli bozdu.

Etiketler Adana Demirspor beşiktaş
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