Beşiktaş'ın yeni hocası belli oldu

Alman basını, Sergen Yalçın ile yollarını ayıran Beşiktaş'ın yeni teknik direktörünün Daniel Farke olacağını yazdı.

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş, teknik direktör Sergen Yalçın ile yollarını ayırmasının ardından yeni antrenör arayışlarına başladı.

Alman basınından SPORT1'in haberine göre, Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Daniel Farke olacak. Son olarak İngiltere Premier League ekibi Norwich City'nin teknik direktörlüğünü yapan 45 yaşındaki Alman çalıştırıcı, kasım ayında kötü giden sonuçlardan sonra Norwich City ile yollarını ayırmıştı.

Haberin detaylarında Farke ile Beşiktaş'ın 48 saat içerisinde resmi anlaşmaya varacağı iddia edildi.

YÖNETİCİLER NE DEDİ?

Sergen Yalçın'ın ayrılışından sonra Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nde açıklamalar yapan Beşiktaş Kulübü Asbaşkanı Emre Kocadağ yeni teknik direktör adaylarıyla ilgili gelen bir soruya, "Hoca anlamında bir B planımız yoktu ama bugün itibarıyla bu noktada çalışmalara başladık. İnşallah iyi bir hoca ile anlaşacağız. Kısa bir süre içinde hocayı kulübümüze katarız." yanıtını verdi.

Kocadağ, "Şenol Güneş ismi sosyal medyada yazılıyor. Başka isimler de var. Bu konuda neler söylemek istersiniz?" sorusunu ise "Şu an isim noktasında konuşmak doğru değil. Çünkü çok değerli boşta olan hocalar var. Başkanımızla, profesyonellerimizle bize sunacakları liste üzerinden değerlendirme yapacağız. Hepsi çok değerli isimler, şu an için inanın hiçbir isim üzerinde düşünme fırsatımız olmadı. Tabii ki bu kulübü idare etmek için buradayız, üzerimize düşeni, gerekli görüşmeleri yapacağız. Şu an için herhangi bir isim yok. Çünkü önümüze hangi seçenekler gelecek, kimler müsait, kim bizim istediğimize cevap verecek hoca olacak, proje anlamında kim bize yatkın olacak bunlara bakacağız." şeklinde yanıtladı.