Beşiktaş'ın yeni hocasından Ante Rebic için kadro dışı kararı
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Yeni sezon hazırlıklarına devam eden Beşiktaş'ta, Giovanni van Bronckhorst, Ante Rebic'i kadro dışı bıraktı.
Yeni sezon hazırlıklarını yeni hocasıyla sürdüren Beşiktaş'ta sürpriz bir gelişme yaşandı.
KADRO DIŞI BIRAKILDI
Siyah-Beyazlılar'da ülkesinde tedavisini tamamlayan ve 2 gün önce Türkiye'ye gelen Ante Rebic van Bronkhorst'un kararı doğrultusunda A takım idmanlarına dahil edilmedi. Hırvat oyuncu çalışmalarını takımdan ayrı şekilde başka sahada sürdürdü.
MAAŞININ HEPSİNİ İSTİYOR
Rebic, Siyah-beyazlılardan ayrılmak için maaşının tamamını talep ediyor. Beşiktaş'ın Sportif danışmanı Brad Friedel, kadroda düşünülmeyen Rebic ile yaptığı görüşmelerde de henüz bir sonuca varamadı.
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