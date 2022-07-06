Beşiktaş'ın yeni transferi Jackson Muleka, İstanbul'a geldi
Beşiktaş'ın, Standart Liege ile anlaşmaya varmasının ardından Jackson Muleka, İstanbul'a geldi.
Beşiktaş, Muleka'nın transferi için görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi. Beşiktaş'tan yapılan açıklama şöyle;
Profesyonel Futbolcu Jackson Muleka Kyanvubu'nun transferi konusunda kendisi ve kulübü Standard de Liege SA ile görüşmelere başlanmıştır.
Yıldız yağdı
Transfere Gedson Fernandes ile başlayan Siyah-Beyazlılar; Faslı stoper Romaın Saiss, milli yıldız Cenk Tosun ve son olarak Hollandalı forvet Wout Weghorst'u kadrosuna katmıştı.
Muleka Valerien Ismael'in beşinci transferi olacak.
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