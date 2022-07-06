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Beşiktaş'ın yeni transferi Jackson Muleka, İstanbul'a geldi

Beşiktaş'ın yeni transferi Jackson Muleka, İstanbul'a geldi

Beşiktaş'ın, Standart Liege ile anlaşmaya varmasının ardından Jackson Muleka, İstanbul'a geldi.

Beşiktaş, Muleka'nın transferi için görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi. Beşiktaş'tan yapılan açıklama şöyle;

Profesyonel Futbolcu Jackson Muleka Kyanvubu'nun transferi konusunda kendisi ve kulübü Standard de Liege SA ile görüşmelere başlanmıştır. 

Yıldız yağdı

Transfere Gedson Fernandes ile başlayan Siyah-Beyazlılar; Faslı stoper Romaın Saiss, milli yıldız Cenk Tosun ve son olarak Hollandalı forvet Wout Weghorst'u kadrosuna katmıştı.

Muleka Valerien Ismael'in beşinci transferi olacak.

Etiketler Beşiktaş beşiktaş istanbul ackson Muleka
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