Beşiktaş'la sözleşmesini fesheden Pepe konuştu!

Beşiktaş ile sözleşmesini fesheden Pepe, siyah-beyazlıların Spor Toto Süper Lig’in 16. haftasında Trabzonspor ile oynayacağı maçı izlemek için Vodafone Park'a gitti.

Karşılaşma öncesinde NTV'ye özel açıklamalarda bulunan Portekizli futbolcu, İstanbul'dan ayrılış tarihinin kesinleşmediğini söyledi.

Pepe "Bugün Beşiktaş'ın önemli bir maçı var. Takım arkadaşlarımın yanında almak için buradayım. Şu anda tek düşüncem Beşiktaş'ın maçı kazanması" ifadelerini kullandı.

Beşiktaş’a 2017-2018 sezonunun başında transfer olan Pepe, 52 maçta forma giydi. 35 yaşındaki tecrübeli savunmacı bu karşılaşmalarda 7 gol kaydetti.

