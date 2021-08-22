Beşiktaşlı N'Sakala tüm futbolseverleri korkuttu

Beşiktaş'ın sol beki Fabrice N'Sakala, Gaziantep maçının 70. dakikasında fenalaşınca tüm futbolseverleri korkuttu.

Beşiktaş'ta Fabrice N'Sakala, mücadelenin 71. dakikasında top diğer alandayken yere yığıldı.

N'Sakala'nın durumu ciddi görünürken, bir anda oyuncular ambulansı işaret etti. Hakem Ümit Öztürk de oyuncuların açılmasını istedi.

Tecrübeli oyuncuya ilk müdahaleyi Necip Uysal yaptı. Ardından sağlık görevlileri müdahaleyi gerçekleştirdi. Ambulansa alınan N'Sakala, hastaneye götürüldü.



BİLİNCİ AÇIK

Yayıncı kuruluş, N'Sakala'nın nefes alışverişinde bir sıkıntı olmadığı ve bilincinin açık olduğu bilgisini geçti.

BEŞİKTAŞ'TAN AÇIKLAMA

Beşiktaş Kulübü, Gaziantep FK maçında yaşadığı rahatsızlık nedeniyle hastaneye kaldırılan Fabrice N'Sakala'nın bilincinin açık olduğunu ve tedbir amacıyla hastaneye sevk edildiğini açıkladı.

Siyah beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Futbol Takımımızın Gaziantep FK ile oynadığı müsabakada yaşadığı rahatsızlık nedeniyle oyuna devam edemeyen Fabrice Nsakala, bilinci açık bir şekilde tedbir amacıyla hastaneye sevk edilmiştir" ifadelerine yer verildi.

N'SAKALA PAYLAŞIMI

Beşiktaş sosyal medya hesabı üzerinden N'Sakala'nın bir fotoğrafını paylaştı.

BEŞİKTAŞLI YÖNETİCİLERDEN N'SAKALA'YA ZİYARET

Beşiktaş'ın Gaziantep FK ile oynadığı maçta fenalaşan ve ambulansla hastaneye kaldırılan Fabrice N'Sakala'ya siyah beyazlı kulübün yöneticileri Emre Kocadağ, Hakan Daltaban ve Adnan Demir geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.

Siyah beyazlı kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Asbaşkanımız Emre Kocadağ, Vodafone Park ve Derneklerden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyemiz Hakan Daltaban ile Beşiktaş Futbol A.Ş. Yönetim Kurulu Üyemiz Adnan Demir, Futbol A Takımımızın Süper Lig’in ikinci haftasında Gaziantep FK ile oynadığı maçta rahatsızlanan futbolcumuz Fabrice Nsakala’yı gözlem altında tutulduğu hastanede ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerinde bulundular" ifadelerine yer verildi.

Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ, Kongolu savunma oyuncusunun tedavi gördüğü SANKO Hastanesinde doktorlarla görüştü.

Daha sonra gazetecilere açıklama yapan Kocadağ, "Kendisiyle konuştuk, tatsız bir olay yaşadık. Bizleri çok korkuttu. Çok şükür bilinci açık. Morali de iyi." dedi.

KULÜP DOKTORUNDAN AÇIKLAMA

Kulüp Doktoru Kerem Ülkü de N'Sakala'nın sahada ani bir şuur kaybıyla beraber bulantı ve kusma sorunu yaşadığını anlattı.

Ekibiyle beraber saha içinde müdahalede bulunduklarını dile getiren Ülkü, şöyle konuştu:

"Şu an için oyuncumuzun yaşamsal durumları stabil. Şuuru açık ve bizimle konuşabiliyor. Endişe edilecek bir durum yok. Elbette böyle bir durumun neden kaynaklandığını öğrenmek için daha detaylı tetkikleri yapılıyor. Bu akşam burada müşahedede kalmasını öngörüyoruz. Tetkiklerin sonucuna göre kamuoyuna bilgilendirme yapacağız."

Ülkü, N'sakala'nın futbolculuk geleceğine dair bir endişe olup olmadığına ilişkin soruya, "Şu anda böyle bir şey söylemek zor, olabileceğini tahmin etmiyorum. Oyuncularımızın sürekli kardiyolojik tetkikleri yapılıyor. Oyuncumuzun da bu değerlendirmesi yakın zamanda yapıldı. Birçok faktör böyle bir duruma neden olabiliyor. Hava koşulları bunlardan birisi. Zaman zaman oyuncular böyle sıkıntılar yaşayabiliyor. Umarız ki futbol geleceğine dair bir sorun yaşanmaz." yanıtını verdi.