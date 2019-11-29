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  4. 29 Kasım 2019 18:49

Beşiktaşlı taraftarlardan Oğuzhan Özyakup'a büyük tepki!

Oğuzhan Özyakup'un Slovan Bratislava maçındaki performansı, siyah-beyazlı taraftarların sabrını taşırdı. Tribünlerin ıslıkladığı Oğuzhan'a sosyal medyadan yapılan yorumlarla istenmeyen adam ilan edildi.

Beşiktaşlı taraftarlardan Oğuzhan Özyakup'a büyük tepki!
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Beşiktaş'ın 27 yaşındaki oyuncusu Oğuzhan Özyakup, Slovan Bratislava maçında gösterdiği kötü performans sonrası taraftarlardan büyük tepki gördü. Milli oyuncuya maçtaki 20 bin taraftarın dışında, taraftarlar sosyal medya üzerinden de tepki gösterdi. Üst üste kazanılan şampiyonluklarda büyük pay sahibi olan ve bonservisi 150 milyon euro olarak görülen Oğuzhan'ın son 2 yıldır takıma katkı yapmaması Beşiktaşlı taraftarları çileden çıkardı.

İşte Beşiktaşlı bazı taraftarların Oğuzhan Özyakup'a sosyal medyadan gösterdiği tepkiler;

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