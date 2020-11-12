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  4. 12 Kasım 2020 21:15

Beşiktaş'ta 5 futbolcunun testi pozitif çıktı

Beşiktaş'ta 5 futbolcunun koronavirüs testi pozitif çıkarken, kulüpte görülen toplam koronavirüs vaka sayısı 8'e yükseldi.

Beşiktaş'ta 5 futbolcunun testi pozitif çıktı
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Beşiktaş'ta 5 futbolcu Corona virüse yakalandı. Kulüpten yapılan açıklamada 5 ismin test sonuçlarının pozitif çıktığı belirtilirken, şu ifadelere yer verildi:

"1'i kadro dışı olan oyuncumuz olmak üzere toplam 3 futbolcumuzun Covid-19 testi pozitif çıktı. Ayrıca ülkelerinin milli takım kamplarında yer alan 2 futbolcumuzun da Covid-19 testleri pozitif çıktı."

Beşiktaş'ta böylece Corona virüs testi pozitif çıkan futbolcu sayısı 8'e yükseldi.
 

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