Beşiktaş'ta 5 futbolcunun testi pozitif çıktı

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Beşiktaş'ta 5 futbolcu Corona virüse yakalandı. Kulüpten yapılan açıklamada 5 ismin test sonuçlarının pozitif çıktığı belirtilirken, şu ifadelere yer verildi:
"1'i kadro dışı olan oyuncumuz olmak üzere toplam 3 futbolcumuzun Covid-19 testi pozitif çıktı. Ayrıca ülkelerinin milli takım kamplarında yer alan 2 futbolcumuzun da Covid-19 testleri pozitif çıktı."
Beşiktaş'ta böylece Corona virüs testi pozitif çıkan futbolcu sayısı 8'e yükseldi.
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