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Beşiktaş'ta Ahmet Nur Çebi'nin listesi belli oldu

Beşiktaş'ta Ahmet Nur Çebi'nin listesi belli oldu

Beşiktaş'ta pazar günü yapılacak seçim öncesinde Ahmet Nur Çebi'nin yönetim kurulundaki isimler belli oldu.

Beşiktaş'ta bu pazar yapılacak olan olağan seçimli genel kurul öncesinde, başkan adaylarından Ahmet Nur Çebi yönetim kurulu listesini Divan Kurulu'na teslim etti. Ahmet Nur Çebi yönetimden ayrılan üyelere teşekkür ederken, yeni yönetici adaylarına da başarılar diledi.

Çebi'nin yeni yönetim listesinde eski yönetimden üç isim görevine devam etti. Umut Şenol, Emre Kocadağ ve Bilgihan Cenk Sürmen yeni yönetimde de görev alacak isimler oldu. 

 Çebi'nin listesinde yer alan isimler şu şekilde;

Engin Baltacı
Emre Kocadağ
Mehtap Mutluşan Ferah
Celal Aral
Serhan Çetinsaya
Murat Kılıç
Umut Tahir Güneş
Ali Bayrak

Yedek üyeler:

Umut Şenol
Bilgihan Cenk Sürmen
İbrahim Kemal Barış Dillioğlu
Seyit Ateş
Melih Arslan

Etiketler Beşiktaş beşiktaş liste
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