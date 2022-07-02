Beşiktaş'ta Alex Teixeira ile yollar ayrıldı
Beşiktaş, Alex Teixeira'nın sözleşmesini feshettiğini duyurdu.
Beşiktaş'ın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Brezilyalı futbolcu Alex Teixeira ile karşılıklı anlaşarak sözleşmemizi feshetmiş bulunmaktayız. Kulübümüzün menfaatleri doğrultusunda anlayış gösteren Alex Teixeira’ya hizmetleri için teşekkür eder, bundan sonraki futbol kariyerinde başarılar dileriz." denildi.
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