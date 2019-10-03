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  4. 03 Ekim 2019 19:48

Beşiktaş'ta arka arkaya sakatlık şoku! Önce Diaby, sonra N'Koudou

UEFA Avrupa Ligi'nde Wolverhampton'la karşılaşan Beşiktaş, arka arkaya gelen sakatlık haberleriyle sarsıldı. Burak Yılmaz tedbir amaçlı kadroya alınmazken, Abdoulay Diaby bulantı ve kusma, N'Koudou ise şiddetli migren ağrısı nedeniyle kadrodan çıkarıldı.

Beşiktaş'ta arka arkaya sakatlık şoku! Önce Diaby, sonra N'Koudou
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UEFA Avrupa Ligi K Grubu 2. hafta maçında Wolverhampton karşılaşan Beşiktaş'a arka arkaya kötü haberler geldi... Önce öğle saatlerinde Burak Yılmaz eski sakatlığı nedeniyle dinlendirme amaçlı kadroya alınmadı.

GÖZYAŞLARIYLA SOYUNMA ODASINA GİTTİ
Ardından maça 1 saat kala Abdoulay Diaby bulantı ve kusma şikayeti nedeniyle kadrodan çıkarıldı. Son olarak ise maça 11'de başlayacağı açıklanan Georges Kevin N'Koudou, ısınırken şiddetli migren ağrısı nedeniyle gözyaşları içerisinde soyunma odasına gitti.

N'Koudou'nun yerine Caner Erkin, 11'e dahil edilirken, yedek listesine ise Tyler Boyd'un ismi eklendi.

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burak yılmaz , Kevin N'Koudou , Abdoulay Diaby
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