Beşiktaş'ta Atiba Hutchinson'ın sözleşmesi uzatıldı

Beşiktaş, 39 yaşındaki deneyimli futbolcu Atiba Hutchinson ile bir yıllık yeni sözleşme imzalandığını açıkladı.

Beşiktaş, Atiba Hutchinson ile 1 yıllık sözleşme imzaladığını açıkladı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan Twitter paylaşımında, "Zaman, bazı şeyleri değiştirmez: Onun gibi. Atiba ile 1 yıl daha." denildi.