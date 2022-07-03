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Beşiktaş'ta Atiba Hutchinson'ın sözleşmesi uzatıldı

Beşiktaş'ta Atiba Hutchinson'ın sözleşmesi uzatıldı

Beşiktaş, 39 yaşındaki deneyimli futbolcu Atiba Hutchinson ile bir yıllık yeni sözleşme imzalandığını açıkladı.

Beşiktaş, Atiba Hutchinson ile 1 yıllık sözleşme imzaladığını açıkladı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan Twitter paylaşımında, "Zaman, bazı şeyleri değiştirmez: Onun gibi. Atiba ile 1 yıl daha." denildi.

Etiketler Beşiktaş beşiktaş sözleşme
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