Beşiktaş'ta bir dönem sona eriyor!

Beşiktaş'ta Quaresma'nın kulüpteki geleceği konusunda hareketli saatlar yaşanıyor. BB Erzurumspor maçında gördüğü kırmızı kartla taraftarın gözündeki kredisini tamamiyle tüketen Portekizli futbolcuyla yollar ayrılıyor.

Beşiktaş'ta bu hafta Pazartesi'ye ertelenen Quaresma zirvesi yapıldı. TRT Spor'un haberine göre siyah beyazlı yönetimden Portekizli futbolcuya kalması konusunda son bir teklif yapıldı fakat Quaresma kabul etmedi.

Bu gelişmenin ardından Ricardo Quaresma, Nevzat Demir Tesisleri'nden ayrıldı. Portekizli futbolcu ile Beşiktaş yönetiminin uzlaşmak istediği rakamlar arasında 250 bin euro kaldı. Fesih görüşmeleri tamamlanmak üzere.

