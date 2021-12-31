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Beşiktaş'ta bir pozitif koronavirüs vakası

Beşiktaş'ta bir pozitif koronavirüs vakası

Beşiktaş'ta bir futbolcunun kloronavirüse yakalandığı açıklandı. Test sonucu pozitif çıkan futbolcunun izolasyon ve tedavi süreçlerinin başlatıldığı kaydedildi.

Beşiktaş'ta bir futbolcunun yeni tip corona virüs (Covid-19) testi pozitif çıktı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Futbol A Takımımızın teknik ve idari heyeti ile sporcularına, 5 Ocak 2022 tarihinde Katar'ın Doha kentinde Fraport TAV Antalyaspor ile oynayacağımız Turkcell Süper Kupa finali öncesinde seyahat gereklilikleri kapsamında Covid-19 PCR testi uygulanmıştır. Yapılan testler neticesinde bir futbolcumuzda pozitif bulguya rastlanmıştır" denildi.

Açıklamada, test sonucu pozitif çıkan futbolcunun izolasyon ve tedavi süreçlerinin başlatıldığı kaydedildi.

Etiketler Beşiktaş korona koronavirüs vaka
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