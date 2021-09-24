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Beşiktaş'ta bir sakatlık daha

Beşiktaş'ta bir sakatlık daha

Süper Lig'de 7. haftanın açılış karşılaşması için İzmir'e giden siyah beyazlılara bir kötü haber de yıldız oyuncu Miralem Pjanic'ten geldi.

Süper Lig'de 7. haftanın açılış karşılaşması için İzmir'e giden siyah beyazlılara bir kötü haber de yıldız oyuncu Miralem Pjanic'ten geldi. 

Eksik oyuncular nedeniyle İzmir'e 11 eksikle giden Beşiktaş, Miralem Pjanic'i de sakatlığa kurban verdi.

 10 futbolcuyu sakatlık nedeniyle kullanamayan Beşiktaş'ta Valentin Rosier de cezası nedeniyle Altay deplasmanında görev yapamamıştı.

Karşılaşma öncesi basın toplantısında konuşan takımın teknik direktörü Sergen Yalçın ise, "Alışık olmadığımız bir durum. Fazla sayıda sakat var. Sezon başında bu kadar sakat iyi değil gibi ama bu oyunun içerisinde bu tür şeyler her zaman başımıza gelebilir" ifadelerini kullanmıştı. 

PJANİC DE SAKATLANDI
Altay karşısında maça ilk 11'de başlayan Miralem Pjanic sakatlanarak oyunu terk etmek zorunda kaldı.

Yıldız futbolcunun sakatlığıyla Beşiktaş'ta sayı 11'e yükseldi.

31. dakikada oyundan çıkan Miralem Pjanic yerini Güven Yalçın'a devretti.

Etiketler Beşiktaş beşiktaş sakatlık
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