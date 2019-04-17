Beşiktaş'ta Burak Yılmaz'a kaptanlık görevi

Süper Lig'de yaklaşık bir buçuk sezondur golcü sıkıntısı çeken Beşiktaş, Burak Yılmaz ile derdine derman buldu. Kara Kartallar ile ligde 10 maça çıkan Burak, 8 defa fileleri havalandırmayı başardı.

Beşiktaş'ın son yıllardaki etkili olan golcüleriyle karşılaştırıldığında da Burak Yılmaz bütün isimleri sollamayı başardı ve kalitesini bir defa daha ispatladı. Sadece saha içindeki performansıyla değil, özel hayatıyla da takım arkadaşlarına örnek bir futbolcu profili sergiliyor.

İdmanlardan arta kalan zamanda ekstra olarak çalışan tecrübeli yıldız, takımın izinli olduğu günlerde dahi formunu korumak için Ümraniye Nevzat Demir Tesislerinin yolunu tutarak bireysel olarak çalışmalarına devam ediyor.

Bu azminin karşılığını ligin ikinci yarısının en golcü ismi olarak alan Burak Yılmaz'ın performansından dolayı yönetimden de çok memnun... Başkan Fikret Orman'ın, 'Kaptan' olarak hitap ettiği tecrübeli yıldızın gelecek sezon kaptanlık pazubandını takmasına da kesin gözüyle bakılıyor.

