Beşiktaş'ta Cüneyt Çakır isyanı

Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanan karşılaşmanın 14. dakikasında Beşiktaşlı futbolcular penaltı bekledi. Beşiktaş'ın köşe vuruşu kullandığı sırada ön direğe doğru hareketlenen Vida'ya arkadan temasta bulunduğu iddia edilen Serdar Aziz'in bu hareketinin penaltı olduğu ancak hakem Cüneyt Çakır'ın pozisyonu "es geçtiği" ifade edildi.

VAR'DAN CÜNEYT ÇAKIR'A UYARI YOK

Pozisyonun ardından Cüneyt Çakır'a itirazlarda bulunan Beşiktaşlı futbolcuların, bu itirazları yerinde bulunmadı ve Video Hakem Sistemi de Çakır'a herhangi bir uyarıda bulunmadı.

Karşılaşmanın 49. dakikasında da benzer bir pozisyon yaşandı ve Vida, Serdar Aziz ile girdiği mücadele yerde kalarak "penaltı" bekledi. Hakem Cüneyt Çakır yine oyunu devam ettirdi. VAR sisteminden de herhangi bir uyarı gelmedi.

Vida'ya yapılan iki pozisyonunu yorumlayan Nihat Kahveci ise, "Vida'ya bugün penaltı çalınmuyor mu?" dedi.

Kaynak: Sporx

