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  4. 31 Aralık 2018 09:27

Beşiktaş'ta Cyle Larin 6 aylığına kiralanıyor

Beşiktaş'ta bu sezon ortaya koyduğu performansla beklenenin altında kalan Cyle Larin'e, Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor, B.B. Erzurumspor ve Göztepe'nin talip oldu öğrenildi.

Beşiktaş'ta Cyle Larin 6 aylığına kiralanıyor
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Beşiktaş'ta Cyle Larin gelişmesi! Siyah-beyazlılarda teknik direktör Şenol Güneş'in verdiği fırsatları kullanamayan ve yedek kalmaya başlayan Cyle Larin, siyah-beyazlı takımdan gözen çıkarıldı. Yönetim ve teknik heyet tarafından, Kanadalı golcü 6 aylığına kiralık olarak Anadolu'ya gönderilecek.

TALİPLERİ BELLİ

Beşiktaş'ta Alvaro Negredo'nun ayrılmasının ardından Şenol Güneş tarafından verilen fırsatları değerlendiremeyen Cyle Larin'e, Antalyaspor, B.B. Erzurumspor ve Göztepe ekiplerinin talip olduğu öğrenildi. Teknik heyetin gözünden düşen Kanadalı golcünün ligin geri kalan kısmında Anadolu ekiplerinden birinin formasını giyeceği aktarıldı.

3 GOL, 2 ASİST

Bu sezon 17 resmi müsabakada toplam 865 dakika görev alan Cyle Larin, 3 gol 2 asistlik performans ortaya koydu. Kaynak: Akşam

Antalyaspor , Göztepe , bb erzurumspor , Beşiktaş , Spor Toto Süper Lig , Cyle Larin
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