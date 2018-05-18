Beşiktaş'ta fatura futbolculara kesildi !

Ligin son haftasına 4. sırada giren ve Şampiyonlar Ligi bileti için çok az şansı olan siyah-beyazlılarda yönetim de bu duruma tepkili.

Ligin son maçı öncesinde takımın bu durumda olmasına yöneticiler de inanamazken kulüp tarihinin Avrupa'da en önemli başarılara imza attığı bir dönemde, kadronun rakiplere göre geniş olması ve takımın başında Şenol Güneş gibi dünyaca ünlü bir çalıştırıcı olduğu yılda bu duruma gelinmesi tepkileri de beraberinde getiriyor.

Yöneticiler bu konuda Şenol Güneş'e en küçük bir suç bulmazken hedefte ise oyuncular yer alıyor. Takımın bu sezon bazı maçlardaki isteksizliği sonrasında bu duruma gelindiğini konuşan yöneticiler, aralarında yaptıkları mini toplantıda şu sözlerle eleştiride bulundular:

YOLLAR AYRILACAK

"Biz Feda döneminde bile 4. olmadık. Bu doymuşluk yeter. Şampiyonlar Ligi'nde bu kadar başarılı olduğumuz bir sezonda ligi 4. sırada bitirmek kabul edilemez. Bazı isimlerle yolları ayırmanın zamanı geldi."