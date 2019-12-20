Beşiktaş'ta flaş kaleci transferi iddiası; Sebastian Jurado...

Devre arasında hücum bölgesine takviye yapmaya hazırlanan Beşiktaş için Meksika'dan şaşırtan bir transfer iddiası geldi.

Siyah-beyazlıların, Tiburones Rojos'tan Cruz Azul'a transfer olan 22 yaşındaki Meksikalı kaleci Sebastian Jurado için temaslarda bulunduğu ancak olumlu sonuç alamadığı bildirildi.

"BEŞİKTAŞ'IN TEKLİFİNİ REDDDETTİ"

ESPN Meksika, genel yayın yönetmeni Rene Tovar, Beşiktaş'ın Jurado için 2 milyon dolarlık bir teklif yaptığını ancak oyuncunun 6 milyon dolarlık teklif yapan Cruz Azul'u seçtiğini kaydetti.

Meksika Milli Takımı kadrosuna da alınmaya başlanan genç kaleci, yeni takımıyla 2022'ye kadar sözleşme imzaladı.

Meksika Kapanış Ligi'nde 18 maçta kaleyi koruyan 1,88'lik kaleci, 2 kez kalesini gole kapattı.

