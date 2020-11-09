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  4. 09 Kasım 2020 20:08

Beşiktaş'ta koronavirüs şoku! 3 futbolcu pozitif

Beşiktaş, koronavirüs testi sonrasında 3 futbolcu ve 1 kulüp çalışanında koronavirüse rastlandığını açıkladı.

Beşiktaş'ta koronavirüs şoku! 3 futbolcu pozitif
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Beşiktaş Kulübü, üç futbolcusu ile bir personelinin Kovid-19 testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Futbol takımımıza, bugün BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde uygulanan rutin Kovid-19 PCR testi neticesinde, üç futbolcumuz ile bir personelimizde pozitif bulguya rastlanmıştır." ifadelerine yer verildi.

Pozitif bulguya rastlanan futbolcular ile personelin takip, izolasyon ve tedavi sürecine de ilgili protokoller gereği başlandığı kaydedildi.

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