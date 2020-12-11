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  4. 11 Aralık 2020 19:45

Beşiktaş'ta kritik maç öncesi koronavirüs vakası!

Beşiktaş, Alanyaspor ile oynayacakları maç öncesinde bir futbolcusunun koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Beşiktaş'ta kritik maç öncesi koronavirüs vakası!
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Siyah-beyazlı kulüpten konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Futbol Takımımızın, Süper Lig’in 12. haftasında 13 Aralık Pazar günü deplasmanda Aytemiz Alanyaspor ile oynayacağı maç öncesinde; teknik heyetimiz ve futbolcularımız ile tesis çalışanlarımıza rutin Covid-19 PCR testi uygulanmıştır. Yapılan testler neticesinde bir futbolcumuzda pozitif sonuca rastlanılmış olup, futbolcumuzun; takip, izolasyon ve tedavi sürecine ilgili protokoller doğrultusunda derhal başlanmıştır" ifadeleri kullanıldı.

beşiktaş , koronavirüs , vaka , korona
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