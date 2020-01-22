  1. Anasayfa
  2. Spor
  3. Futbol
  4. 22 Ocak 2020 21:54

Beşiktaş'ta Loris Karius'a büyük tepki!

Sivasspor maçında Erdoğan Yeşilyurt'un frikiğinde beklenmedik şekilde gol yiyen Alman file bekçisi Loris Karius, kupada Erzurumspor'la oynanacak olan rövanş maçı öncesinde sahaya çıkar çıkmaz büyük bir şok yaşadı.

Beşiktaş'ta Loris Karius'a büyük tepki!
Haber3.com'a Google'da abone olun Google News
A+ A-

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu rövanş maçında Erzurumspor'u konuk eden Beşiktaş'ta siyah - beyazlı taraftarlar, kaleci Loris Karius'a ıslıklı tepkide bulundu.

Siyah - beyazlılarda ısınmak için önce kaleciler sahaya çıkarken, Alman file bekçisi adımını yeşil çimlere atar atmaz taraftarın tepkisiyle karşılaştı ve ıslıklandı. Karius, karşılaşmada da top ayağına ne zaman gelse ıslıklarla karşılandı.

SİVASSPOR MAÇINDA HATA YAPMIŞTI

Süper Lig'in 18. haftasında Sivasspor'u ağırlayan Beşiktaş'ta kaleci Loris Karius, konuk ekibin kullandığı frikikten yediği hatalı golle taraftarların tepkisini toplamıştı.

Haber3.com'a Google'da abone olun Google News
Beşiktaş , Ziraat Türkiye Kupası , tepki , Erzurumspor , Loris Karius
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM