Beşiktaş’ta Negredo bilmecesi !

Havalimanında görüntülenen Alvaro Negredo, yaptığı açıklamada “Her şey için teşekkürler. Beşiktaş’ı, İstanbul’u çok seviyorum ama futbol böyle bir şey… Ailemle ben de burada çok mutluydum ama dediğim gibi futbol böyle… Bir gün buradasınız, bir gün başka yerde” dedi.

FİKRET ORMAN: “HABERİM YOK”

Alvaro Negredo’nun Al Nasr kulübüne gideceği dün de duyurulmuş, ancak haber Beşiktaş Kulübü tarafından yalanlanmıştı.

Öte yandan Negredo’nun ayrılışı hakkında soru sorulan Beşiktaş Başkanı Fikret Orman “Bize gelen resmi bir teklif olmadı. Benim Negredo’nun transfer olacağı hakkında bilgim de yok. Ben kulübün başkanıyım. Negredo benden habersiz bir yere gitmiş olamaz. Eğer gitmişse umarım bize iyi bir bonservis ücreti getirir. Negredo ile ilgili bir teklif gelirse değerlendiririz” dedi.

Beşiktaş'tan Negredo açıklaması !