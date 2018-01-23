Beşiktaş'ta Negredo - Quaresma krizi

Beşiktaş'ın iki önemli yıldızı Ricardo Quaresma ve Alvaro Negredo arasında soğuk savaş yaşandığı iddia ediliyor.

Fotomaç'ta yer alan habere göre Quaresma'nın kriz yaşadığı İspanyol yıldıza bilerek pas atmadığı öne sürülüyor.

Antalya'da ise bu iddialar iyice tavan yaptı.

Maç boyunca toplam 53 kez takım arkadaşlarına pas atan Quaresma sadece 1 kez, o da orta sahadaki bir pozisyonda Negredo'ya pas verdi.

89. dakikada Quaresma'nın bomboş pozisyondaki Negredo'ya pas atmak yerine şut çekmesi de "Büyük bir kriz var" iddialarını daha da güçlendirdi.

İddialara göre 2.1 milyon Euro garanti ücret alan Q7, Negredo'nun kendisinin iki katı (4.3 milyon Euro) kazanması nedeniyle sıkıntılı.

Portekizli yıldızın bu nedenle takım arkadaşına tavır aldığı iddia ediliyor.