Beşiktaş'ta N'Sakala kadro dışı bırakıldı
Beşiktaş'ta Fabrice Nsakala'nın geçici süreyle kadro dışı bırakıldığı açıklandı.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklama şu şekilde;
"Yönetim Kurulumuzun kararı ve teknik heyetimizin onayıyla futbolcumuz Fabrice Nsakala geçici süreyle kadro dışı bırakılmıştır.
Fabrice Nsakala bundan sonra çalışmalarını Futbol A Takımımızdan ayrı sürdürecektir.
Kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız."
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