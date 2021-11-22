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Beşiktaş'ta N'Sakala kadro dışı bırakıldı

Beşiktaş'ta N'Sakala kadro dışı bırakıldı

Beşiktaş'ta Fabrice Nsakala'nın geçici süreyle kadro dışı bırakıldığı açıklandı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklama şu şekilde;

"Yönetim Kurulumuzun kararı ve teknik heyetimizin onayıyla futbolcumuz Fabrice Nsakala geçici süreyle kadro dışı bırakılmıştır.

Fabrice Nsakala bundan sonra çalışmalarını Futbol A Takımımızdan ayrı sürdürecektir.

Kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız."

Etiketler Beşiktaş beşiktaş kadro dışı Nsakala
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