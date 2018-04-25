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  4. 25 Nisan 2018 13:48

Beşiktaş'ta orta saha sil baştan !

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, takımda orta sahada sürpriz değişikliklere gidecek.

Beşiktaş'ta orta saha sil baştan !
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Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, orta sahada yeniden değişikliğe gidecek. Başarılı teknik adam, henüz ilk onbiri netleştirmese de, Galatasaray maçında orta sahada Atiba ile Medel’i yan yana oynatmayı planlıyor.

Evkur Malatyaspor maçında hafif ağrıları olduğu için riske edilmeyen Atiba’yı, derbi onbirine almak isteyen siyah-beyazlı teknik adamın, son kadrodan Oğuzhan’ı yedeğe alabileceği iddia edildi.

Atiba ve Medel’in önünde Talisca’yı oynatmak isteyen Şenol Güneş’in, Atiba’nın son sağlık durumuna göre, kadrodaki son kararı vereceği belirtildi. Caner’in sezonu kapatması nedeniyle Gökhan Gönül’ü derbide oynatacak olan Şenol Güneş, kadronun geri kalan bölümünde değişiklik yapmayacak.

Milliyet

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