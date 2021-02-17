Beşiktaş'ta Rachid Ghezzal şoku

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Süper Lig'in 25. haftasında Gençlerbirliği deplasmanında boy gösteren Beşiktaş'ta siyah-beyazlı ekibin ilk golünü atan Cezayirli yıldız Rachid Ghezzal, 62. dakikada sakatlanarak yerini N'Koudou'ya bırakmıştı.
Yıldız oyuncunun İstanbul'da yapılan tetkikleri sonrasında çekilen MR'ında sol kalça ön adalesinde gerilme ve kanama tespit edildi. Tedavisine başlanan Ghezzal, Denizlispor maçına yetiştirilmeye çalışılıyor.
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