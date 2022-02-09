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Beşiktaş'ta sakatlık şoku: Kadrodan çıkartıldı

Beşiktaş'ta sakatlık şoku: Kadrodan çıkartıldı

Beşiktaş'ta bu akşam gerçekleştirilen antrenmanda İtalyan asıllı Fransız oyuncusu Valentin Rosier sakatlandı.

Beşiktaş'ta İtalyan asıllı Fransız oyuncusu Valentin Rosier sakatlandı. Bu akşam gerçekleştirilen antrenmanda sakatlanan Rosier, Göztepe maç kadrosundan çıkarıldı.

BEŞİKTAŞ'TAN AÇIKLAMA
Kulüpten konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Futbol A Takımımızın bu akşam gerçekleştirdiği antrenman sonrasında, sağ uyluk iç ve arka adale grubunda ağrı hisseden futbolcumuz Valentin Rosier, tedbir amacıyla Göztepe müsabakasının kadrosundan çıkarılmıştır. Valentin Rosier’in tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır" denildi.

Etiketler Beşiktaş maç sakatlık
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