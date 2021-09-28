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Beşiktaş'ta sakatlıklar kervanına bir isim daha katıldı

Beşiktaş'ta sakatlıklar kervanına bir isim daha katıldı

Bir süredir sakatlık nedeniyle büyük sıkıntılar çeken Beşiktaş'ta sakatlar kervanına Ajax deplasmanında Umut Meraş da katıldı.

Sakatlıklar nedeniyle zor günler yaşayan Beşiktaş'a Ajax maçında bir kötü haber daha geldi.

Karşılaşmanın 71. dakikasında Umut Meraş sakatlandı ve kenara geldi, yerine 18 yaşındaki Berkay Vardar oyuna dahil oldu.

Beşiktaş'taki ilk resmi maçına Hollanda'da çıkan genç futbolcu, 18 yaşındaki Serdar Saatçi ile birlikte stoper ikilisinde görev alırken, stoperdeki N'Sakala sol beke geçti.

BEŞİKTAŞ'TA EKSİKLER
Domagoj Vida
Welinton
Atiba Hutchinson
Georges-Kevin N'Koudou
Rachid Ghezzal
Mehmet Topal
Miralem Pjanic
Cyle Larin
Alex Teixeira
Necip Uysal
Umut Meraş
Francisco Montero (Hasta)

Etiketler Beşiktaş beşiktaş umut meraş
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