Beşiktaş'ta sözleşmesi biten Adem Ljajic'in yeni adresi belli oldu

Beşiktaş'a 2019/20 sezonunda gelen ve bir türlü istenen performansı ortaya koyamayan Adem Ljajic'in Beşiktaş ile kontratı sona erdi.

Beşiktaş'ta yılan hikayesine dönen Adem Ljajic'in durumu sonunda netlik kazandı. Siyah - beyazlıların 2019-20 sezonu başında tam 6,5 milyon euro'ya bonservisini aldığı Sırp futbolcunun kontratı sona erdi. Aldığı maaş ve gösterdiği performansla gündemden düşmeyen Adem Ljajic yeni adresi de şekillenmeye başladı.

YENİ ADRESİ BELLİ OLUYOR

Beşiktaş'ın adeta illallah ettiği Adem Ljajic'in bazı Süper Lig ekiplerinden teklifler aldığı ortaya çıktı. Beşiktaş'ta kadro dışı kaldığı süreçte Serie A ekiplerinin de radarında olan 30 yaşındaki futbolcunun vereceği karar şimdiden merak konusu oldu. Adem Ljajic'in İtalya'ya dönme kararı alması daha yüksek ihtimal olarak görülüyor.

ADEM LJAJIC, BEŞİKTAŞ'TA NE YAPTI?

Beşiktaş'ta toplam 85 maça çıkan Adem Ljajic 18 gol, 26 asistlik performans sergiledi. 30 yaşındaki futbolcunun güncel piyasa değeri 1,5 milyon euro.