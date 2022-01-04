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Beşiktaş'ta Süper Kupa maçı öncesi koronavirüs şoku

Beşiktaş'ta Süper Kupa maçı öncesi koronavirüs şoku

Katar’ın ev sahipliği yapacağı Süper Kupa maçı öncesi Beşiktaş'ta semptom gösteren Mehmet Topal da kadrodan çıkarıldı.

Süper Kupa'da yarın Antalyaspor ile karşılaşacak Beşiktaş'ta Mehmet Topal da kadrodan çıkarıldı.

Siyah-beyazlı takımın Teknik Sorumlusu Önder Karaveli, karşılaşma öncesi düzenlenen basın toplantısında, "Mehmet Topal, semptom gösterdi. Ufak tefek sıkıntıları vardı, bu durum artınca onu da takımdan ayırdık" sözleriyle tecrübeli futbolcunun yarınki maçta görev alamayacağını açıkladı.

 BEŞİKTAŞ'IN EKSİKLERİ
Beşiktaş’ta koronavirüse yakalanan Oğuzhan Özyakup, Katar’a gidememişti. Maç kafilesinde bulunan Rachid Ghezzal’ın da test sonucu pozitif çıkmıştı. Cezayirli futbolcu 10 gün boyunca Katar’da karantinada kalacak.

Bununla birlikte üst solunum yolu enfeksiyonu geçiren Necip Uysal, Can Bozdoğan, Güven Yalçın, Salih Uçan, Mehmet Topal ve Serdar Saatçı kadroya alınmadı.

 Sakatlıkları bulunan Mert Günok, Gökhan Töre ve Nkoudou da forma giyemeyecek.

Etiketler korona beşiktaş koronavirüs
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