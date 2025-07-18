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Beşiktaş'ta Tevfik Yamantürk görevinden ayrıldı

Beşiktaş'ta Tevfik Yamantürk görevinden ayrıldı
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Beşiktaş Divan Kurulu Başkanı Tevfik Yamantürk, görevini bırakma kararı aldığını duyurdu.

Tevfik Yamantürk, konuya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "BJK Divan Kurulu Başkanlığı görevini, 8 yıl boyunca gururla ifa ettikten sonra, bugün itibarıyla bırakma kararı almış bulunuyorum. Daha önce de divan kurulu seçimine 1.5 yıl varken divan kurulu başkanlığına yeniden aday olmayacağımı kamuoyuna açıklamıştım. Bu şanlı ve şerefli görevin yeni başkanı ve yönetimine, Beşiktaş'ın menfaatleri gereği ve tarafsızlığımı korumak adına en içten başarı dileklerimi sunuyorum.

Beşiktaş'a hizmet yolculuğum, tarihimizin en genç Asbaşkanı olarak Süleyman Seba yönetiminde başladı. Ardından, mensubu olmaktan gurur duyduğum Türkiye Cumhuriyeti'nin en köklü sivil toplum kuruluşlarından ve ilk büyük spor kulübü olan Beşiktaş'ımızın divan kurulu başkanlığını 8 yıl boyunca gururla sürdürdüm.
Bu vesileyle, kulübümüzün geçmişine ve geleceğine inancımı bir kez daha yineliyor, ilk günden bu yana teveccüh gösteren divan üyelerimize, daima yanımda olan divan kurulu çalışma arkadaşlarıma tüm yöneticilerimize, sporcularımıza ve Büyük Beşiktaş camiasına şükranlarımı sunuyorum" ifadelerini kullandı.

İHA

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Etiketler Beşiktaş Beşiktaş Tevfik Yamantürk
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