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  4. 14 Ocak 2019 18:41

Beşiktaş'ta yeni ayrılık! Pepe ve Babel'den sonra...

Beşiktaş'ta bir ayrılık daha yaşanabilir! Brezilya basınından atılan iddialara göre Santos, Beşiktaş'ın Brezilyalı futbolcusu Adriano'yu kadrosuna katmak istiyor.

Beşiktaş'ta yeni ayrılık! Pepe ve Babel'den sonra...
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Brezilya'dan Globoesporte'nin haberine göre Brezilya Serie A ekiplerinden Santos, Beşiktaş'ın Brezilyalı sok beki Adrianoyu kadrosuna katmayı düşünüyor.

Haberde; 34 yaşındaki ve 6 ay sonra sözleşmesi bitecek savunma oyuncusunu Santos'tan başka isteyen takımların da olduğu ve Brezilyalının ülkesine dönmek istediğine de yer verildi.

Adriano kariyerine Coritiba'da başlamış, sonrasında İspanya'da Sevilla ve Barcelona formaları giymişti. 2016 yılında Beşiktaş'a transfer olan Brezilyalı, Siyah-Beyazlı formayla çıktığı 100 maçta 4 gol 8 asistlik performans sergiledi.

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