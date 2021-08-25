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Beşiktaş'tan bir transfer daha!

Beşiktaş'tan bir transfer daha!

Transfer sezonuna bomba gibi başlayan Beşiktaş, Schalke’den Can Bozdoğan’ı kiralamaya yakın.

Beşiktaş, Schalke’den Can Bozdoğan’ı kiralıyor. Prensip anlaşmasına varılırken, 20 yaşındaki oyuncu İstanbul’a gelip sağlık kontrolünden geçecek.

Beşiktaş, Köln altyapısında yetişerek 2 sezon önce Schalke’ye transfer olan Can Bozdoğan satın alma opsiyonlu 1 yıl kiralıyor.

 

Merkez orta saha ve sol açık olarak oynayabilen Can her seviyede Almanya altyapı milli takımlarının formalarını da giydi.

Etiketler Beşiktaş beşiktaş transfer
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