Beşiktaş'tan Daniel Tan Barlaser harekatı !

Spor Toto Süper Lig'de zirve yarışı veren Beşiktaş, takımın yaş ortalamasını göz önünde bulundurarak şimdiden gelecek sezonun planlarını yapmaya başladı. Takımda Atiba'nın yaş probleminden kaynaklanan performans sorunu, Oğuzhan Özyakup'un da sözleşme şartlarından dolayı takımdaki geleceğinin çıkmaza girmesi, Beşiktaş'ta ilk hedef olarak akıllara genç yıldız Barlaser'i getirdi.

Siyah beyazlılar, İngiltere'nin köklü kulüplerinden Newcastle United'ın U23 takımında forma giyen 21 yaşındaki Türk futbolcu Daniel Tan Barlaser'i transfer etmek için harekete geçti.

Beşiktaş scout ekibi tarafından uzun zamandır yakından takip edilen genç yıldızın transferi için olumlu rapor çıktı. Asıl mevkisi orta saha olan Barlaser'in, gerektiğinde sağ bek ve sağ açık oynayabildiği için genç yıldıza 'joker' gözüyle bakılıyor.

Beşiktaş'ın sezon sonunda Daniel Tan Barlaser için kulübü Newcastle United ile görüşeceği belirtildi.

Genç yıldız Barlaser, bu sezon 21 resmi maçta görev aldı ve 5 asist yaptı.