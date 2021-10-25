Beşiktaş'tan derbi öncesi dikkat çeken paylaşım

Süper Lig’de Beşiktaş, Vodafone Park’ta Galatasaray ile oynayacağı maç öncesinde bir paylaşımda bulundu.

Süper Lig’de Beşiktaş, bugün saat 20.00’de Vodafone Park’ta Galatasaray’ı ağırlayacak. Mücadele BeIN SPORTS 1’den naklen yayınlanacak.

Karşılaşmayı Fırat Aydınus yönetecek, yardımcılıklarını ise Aleks Taşçıoğlu ile Erdem Bıyık yapacak. Karşılaşmaya sayılı dakikalar kala Beşiktaş sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.