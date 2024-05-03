Beşiktaş'tan Dolmabahçe'de 3 gollü galibiyet

Beşiktaş, Süper Lig'de Çaykur Rizespor ile sahasında oynadığı karşılaşmadan 3-2 galibiyetle ayrıldı.

Beşiktaş, Süper Lig'de Çaykur Rizespor ile sahasında oynadığı mücadeleden 3-2'lik galibiyetle ayrıldı.

Siyah-beyazlılarda Omar Colley (7), Rashica (65) ve Joe Worral (90+2rakip fileleri havalandırırken, yeşil-mavililerde ise Olawoyin (5) ile Emirhan Topçu (68) gol kaydetti.

Siyah-beyazlılar bu sonuçla birlikte puanını 54'e çıkartarak maç fazlasıyla 4. sıraya yükseldi. Konuk ekip ise 49 puanla 7. sırada yer aldı.

SEMİH KILIÇSOY CEZALI

Siyah-beyazlılarda Semih Kılıçsoy sarı kart görerek gelecek hafta oynanacak Alanyaspor maçında cezalı duruma düştü.

MASUAKU KADRODAN ÇIKARTILDI

Siyah-beyazlı ekipte dün yapılan son antrenmanın ardından diz kapağı altı yağ dokuda ödem tespit edilen Arthur Masuaku, karşılaşma öncesinde maç kadrosundan çıkartıldı.

SÜPER LİG'İN EN GOLCÜ SAVUNMACISI

Bu sezon Süper Lig'de en fazla gol atan savunma oyuncusu olan Omar Colley, rakip kaleyi bulan dokuz isabetli şutunun yedisini gole çevirmeyi başardı.