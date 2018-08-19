Beşiktaş'tan Emre Mor bombası !



Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş'in ısrarla 10 numara istemesi üzerine, Başkan Fikret Orman da alternatif isimler üretmeye devam ediyor. Bu kez de gündeme gelen isim Emre Mor oldu.

Şenol Güneş'in daha önce "Sorunlu adam istemiyorum" diyerek veto ettiği Emre için Başkan Orman'ın "Alalım istersen, sol kanatta oynatırsın. Babel'i de 10 numaraya kaydırırsın. İstersen de Messi gibi hemen forvetin arkasında kullanırsın" yorumunu yaptığı ifade edildi.

Bu arada Emre Mor, kendisini Celta'nın yeni teknik direktörü Antonio Mohamed'e de sevdirmeyi başaramadı.

El Turco lakaplı Arjantinli teknik adam Mohamed, "Emre Mor'a futbolun kollektif bir oyun olduğunu, birlikte oynanması gerektiğini bir türlü anlatamıyorum. Çok uğraştım ama onun kafasının içine giremiyorum" diye eleştirdi.

Bu açıklamanın ardından Emre'nin kiralık olarak da gönderilmesinin önünün açıldığı belirtildi.