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Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye ''süper kupa'' yanıtı

Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye ''süper kupa'' yanıtı

Fenerbahçe'nin 2011'de Beşiktaş'a karşı oynanmayan Süper Kupa maçının oynatılması için TFF'ye yaptığı başvuruya siyah-beyazlı kulüpten yanıt geldi.

Beşiktaş, Fenerbahçe'nin 2011 Süper Kupa karşılaşmasının oynatılması yönündeki çağrısına yeşil ışık yaktı. Siyah-beyazlıların asbaşkanı Emre Kocadağ yaptıüğı açıklamayla, müsabakanın oynanmasına sıcak baktıklarını belirtti.

"SEVE SEVE OYNARIZ"
Emre Kocadağ yaptığı açıklamada, "Daha önce de açıkladığımız gibi kupanın oynanması ile alakalı Türkiye Futbol Federasyonu bir karar alırsa biz seve seve oynarız." ifadelerini kullandı. İkinci başkan Adnan Dalgakıran ise kupa maçının oynanmasını istediklerini ve bu organizasyonun uygun zamanda olmasını arzuladıklarını dile getirdi.

2011 YILINDA SÜPER KUPA NEDEN OYNANMAMIŞTI?
2010-2011 sezonunda Süper Lig'i şampiyon tamamlayan Fenerbahçe ile Türkiye Kupası sahibi Beşiktaş arasında oynanması gereken Süper Kupa maçı, "futbolda şike davası" süreci nedeniyle yapılmamıştı.

Etiketler süper kupa yanıt fenerbahçe
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