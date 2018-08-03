Beşiktaş'tan Galatasaray'a transfer çalımı

Kulübe yakın kaynaklardan elde edilen bilgiye göre; Beşiktaş, Alanyaspor'un yıldızı Emre Akbaba'ya talip oldu.

Transfer sezonunda G.Saray, F.Bahçe ve Başakşehir ile anılan Emre'nin siyah beyazlıların gündemine flaş bir şekilde girdiği kaydedildi.

SOĞUK AYRILDI

Alanyaspor ile kontratının bitmesine 1 yıl kalan 25 yaşındaki futbolcu için takas artı bir miktar para teklif edilmesi bekleniyor..

Alanyaspor'dan Beşiktaş'a geçen sezon devre arasında katılan Vagner Love'un Akdeniz ekibine geri dönebileceği konuşuluyor.

Kulüpten olaylı şekilde ayrılan Brezilyalı'nın dönebilmesi için Alanya Başkanı Hasan Çavuşoğlu ile de buzları eritme görevi ise Beşiktaş Başkan Fikret Orman'a düşüyor.

Emre'nin menajeri, Başakşehir'le anlaşmadıklarını da açıkladı.

EN SKORER TÜRK'TÜ

Alanyaspor formasıyla geçen sezon 32 Süper Lig maçında forma giyen Emre Akbaba, 14 gol atıp, 10 asist yapmıştı.