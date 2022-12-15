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Beşiktaş'tan hazırlık maçında gol şov

Beşiktaş'tan hazırlık maçında gol şov
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Süper Lig'e verilen Dünya Kupası arasında hazırlık maçlarını sürdüren Beşiktaş bugün karşılaştığı Giresunspor'u 5-3 yendi.

Futbol tarihte ilk kez ligler oynanırken düzenlenen Dünya Kupası nedeniyle 4 büyükler hazırlık maçlarına devam ediyor.

Saat 14.00'te Antalya'da yer alan Gloria Sports Arena'da karşı karşıya gelen Beşiktaş ile Bitexen Giresunspor arasındaki müsabaka rekabetçi bir havada geçti.

Karşılaşmaya Beşiktaşlı Gedson Fernandez damga vururken, müsabaka siyah beyazlıların 5-3 galibiyetiyle sonuçlandı.

Beşiktaş'ın golleri Gedson Fernandez (2), Cenk Tosun (2) ve Kevin Nkoudou'dan gelirken, Giresun'da skor yapan isimler ise Vukan Savievic, Doğan Can Davass ve Sergingo oldu.

 

Etiketler Beşiktaş giresunspor beşiktaş hazırlık maçı maç maç sonucu
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